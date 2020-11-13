Песков: Дочь Путина сама решила стать добровольцем и испытать вакцину от COVID

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT опроверг сообщения о том, что вакцина от коронавируса "Спутник V" появилась благодаря дочери Владимира Путина.

"Нет, конечно", - сказал он. Дочь президента сама решила стать добровольцем и сделать прививку уже в ходе испытаний вакцины, пояснил представитель Кремля.

"Дочь сама ее выбрала. Тогда шла вторая фаза, нужны были добровольцы", - сказал Песков.

О том, что одна из его дочерей испытала на себе вакцину, Владимир Путин сообщил в конце лета.