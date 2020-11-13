Песков назвал одну из возможных дат пресс-конференции Путина

Ежегодная большая пресс-конференция президента может состояться 17 декабря. Но это лишь одна из рассматриваемых дат, заявили в Кремле.

На просьбу журналистов прокомментировать информацию издания "Ведомости", что Владимир Путин пообщается с представителями прессы 17 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Действительно, 17 декабря рассматривается в качестве одной из возможных дат".

В Кремле не сообщали об этом, потому что возможны изменения. "Поэтому здесь мы нуждаемся еще в дополнительном времени перед тем, как предоставим вам полную информацию о том, когда именно это произойдет и каким образом", - заключил Песков.