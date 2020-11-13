Песков назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Пресс-секретарь главы государства рассказал о том, когда же начнется массовый выпуск отечественных вакцин. "Производство уже сейчас начинается, это вопрос дней и недель", - обнадежил он.

Мощности будут наращиваться за счет внутреннего потенциала, сказал представитель Кремля. "За последние 15 лет наша фарма проделала значительный путь в своем развитии, это достаточно конкурентоспособная отрасль", - сказал он. "Конечно, они могут принимать такие экстренные меры для скачкообразного наращивания производства", - заметил Песков.

В Кремле по-прежнему говорят, что когда президент сделает прививку от коронавируса, он об этом сообщит. По словам Пескова, Владимир Путин "дает очень высокую оценку и "Спутнику V", и продукции "Вектора", возлагает высокие ожидания по третьей вакцине".

Песков опроверг сообщения, что вакцина от коронавируса появилась благодаря дочери Путина. "Нет, конечно", - сказал он. "Дочь сама ее выбрала. Тогда шла вторая фаза, нужны были добровольцы. Она стала добровольцем", - объяснил он.

"Поголовной вакцинации быть не может, она может быть только добровольной, об этом уже неоднократно говорилось, и она будет исключительно добровольной", - также заявил представитель Кремля. Сроки начала массовой вакцинации - ближайшие месяцы.