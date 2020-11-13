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13.11.2020 11:25
Рубрика: Власть

Песков рассказал, как РФ уходила от влияния Запада

Текст: Татьяна Замахина

В интервью RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проанализировал, что привело к нынешнему раскладу в двусторонних российско-американских отношениях. Он сравнил ситуацию 90-х и нынешнее положение, при котором Россия может позволить себе говорить с Западом на равных.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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По всей видимости, в Вашингтоне планировали поддерживать Российскую Федерацию в состоянии России начала 90-х годов, отметил представитель Кремля. "Такая Россия была комфортна, удобна и предпочтительна", - констатировал он, пояснив, что "это была Россия, которой можно управлять". При этом она не имела права голоса на международной арене, ведь не было ни социального, ни политического, ни федерального потенциала для этого.

- Как только Россия начала меняться и по мере того, как она менялась, начиная с 2000-го года, конечно, в Вашингтоне стали испытывать дискомфорт, - продолжил Песков, добавив, что беспокойство росло по мере того, как страна становилась на ноги.

- Это все было предтечей того состояния, которое сейчас, - объяснил он. Песков подчеркнул, что именно отсюда начались трения. "И потом наступает неготовность партнера Х подняться с позиций того, кто диктует условия, на позиции страны, которая готова к равноправному сотрудничеству на базе учета интересов и взаимной выгоды", - пояснил он.

Однако современная Россия уже может себе позволить общаться с партнерами только с равных позиций, подчеркнул представитель Кремля.

- Очевидно, что Россия не готова делать какие-то уступки, которые находятся за пределами "красных линий" национальных интересов, - резюмировал пресс-секретарь президента. И эту позицию РФ выражает открыто, добавил он.

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