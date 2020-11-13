Песков рассказал, как Запад путается в показаниях по делу Навального

Власти РФ не получили ответов на запросы по инциденту с блогером Алексеем Навальным, однако Москва по-прежнему намерена узнать правду. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу RT.

- Ни один наш запрос не получил ответа, все стали путаться в показаниях, - рассказал представитель Кремля, говоря о западных коллегах. Он пояснил, что сначала вещество, которым якобы отравился Навальный, идентифицировали на Западе как "Новичок", потом - как формально не запрещенное вещество, но входящее в группу "Новичка".

При этом он подчеркнул, что российская сторона по-прежнему заинтересована в том, чтобы раскрыть все обстоятельства произошедшего и докопаться до истины.

"Помогите нам в этом, если вы обладаете информацией, коей не обладаем мы", - обратился Песков к представителям стран Запада. И констатировал: "Никто нам помогать в этом не захотел. Иногда кажется, что и больной-то сам не хочет".

Он также констатировал, что вопросов в этой ситуации больше, чем ответов". Например, если Навальный "больной, то насколько и как быстро его болезнь может проходить и возвращаться обратно".

Пресс-секретарь президента также заявил, что повод для санкций против России в связи с ситуацией с Навальным был более чем сомнительным, а рестрикции - беспрецедентными по составу.