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13.11.2020 11:02
Рубрика: Власть

Песков рассказал о "паузе вежливости" по выборам в США

Текст: Кира Латухина
Россия готова работать с любым президентом США, которого выберут американцы, но больше всего Москве импонировал бы глава США, который хотел бы восстановить отношения, заявили в Кремле. Владимир Путин поздравит победителя после официальных итогов выборов - сейчас это "пауза вежливости".

"Мы будем работать с любым президентом, которого выберут сами американцы", - сказал в интервью RT пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Конечно, нам импонировал бы президент, который захочет как-то реанимировать наши двусторонние отношения", - пояснил он.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Владимир Путин решил дождаться официальных итогов выборов и тогда поздравить победителя. Это не поддержка Дональда Трампа. "Нет, это абсолютная такая пауза вежливости", - ответил на соответствующий вопрос Песков. "Мы ничего не говорим про выборы, мы ничего не говорим про ту ситуацию, которая сейчас сложилась. Мы именно ждем, когда сами американцы провозгласят, не американские СМИ, а сами американцы провозгласят избранного президента", - уточнил он.

Говоря про Джо Байдена, Песков заметил, что Владимир Путин "с ним встречался, но все-таки главным образом он встречался больше с его начальником тогда (Бараком Обамой - прим. "РГ"). "Поэтому диалог был ближе все-таки с Обамой. Это был не простой диалог, особенно последние полгода пребывания Барака Обамы у власти", - оценил он.

"Было очень много разногласий, которые, наверное, были предтечей для той деградации, которая произошла в наших отношениях во время президентства Трампа", - сказал представитель Кремля.

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