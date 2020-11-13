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13.11.2020 12:22
Рубрика: Власть

Песков заявил о поддержке Москвой законности в Беларуси

Текст: Кира Латухина

Россия поддерживает законность в Беларуси и ее легитимного президента. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.

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"Мы поддерживаем не Александра Григорьевича, мы поддерживаем легитимного президента нашей братской страны, мы поддерживаем законность в нашей братской стране", - сказал Песков.

Народы двух стран - родственные, Москва и Минск дорожат союзническими отношениями. "Это даже не дружба, это родственные отношения", - охарактеризовал их пресс-секретарь российского президента.

На вопрос, считает ли он в таком случае президента Беларуси Александра Лукашенко своей родней, Песков ответил: "Он же белорус. Конечно". И сообщил, что у него даже есть дальние родственники в республике.

"Хорошо, какая-то страна вольна не признавать итогов выборов, но ни одна из стран не обладает полномочиями с точки зрения международного права объявлять какие-то выборы легитимными или нелегитимными. Таких полномочий нет ни у Европейского союза, ни у ФРГ, ни у Франции, ни у Польши и так далее", - напомнил Песков.

"Все должно быть в рамках законности, и свою законность должны обеспечивать сами белорусы, и никто не должен вмешиваться в их дела", - подчеркнул представитель Кремля.

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