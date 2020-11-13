По произведениям Олега Роя снимут 15 мультсериалов и фильм об экологии

Пятнадцать новых приключенческих мультсериалов по мотивам произведений Олега Роя, а также полнометражный фильм "Контейнеры" об экологической ситуации на нашей планете снимут Great Frame и "Рики".

Работа над двумя проектами - "Волшебная лавка Есении" и "Невозможное возможно" - уже началась на студии компьютерной анимации "Петербург". Первые серии выйдут в 2021 году.

Также есть договоренности о производстве мультсериалов "Суперфеи", "Комиссар Лео", "Мечтатели", "Очкарики", "Пушистики", "Стражи гор", "Тюня" и "Шуршики", автором и генеральным продюсером которых является Олег Рой.

"Для нас это возможность привнести в жизнь каждого ребенка больше позитивных эмоций, показать посредством мультфильмов, насколько этот мир огромен и имеет безграничные возможности для фантазии", - говорит генеральный директор Great Frame Михаил Селезнев.

Новые мультпроекты планируют транслировать на телеканалах "Карусель", "Мама", "Мульт", в онлайн-кинотеатрах kinopoisk, ivi, Okko, Premier, tvzavr, на платформах YouTube, Netflix, Amazon Prime.

Для международного рынка особой интерес представляет мультсериал "Волшебная лавка Есении". Это проект про волшебство, где в мире игрушек у игрушек тоже есть игрушки, а девочка Есения с помощью волшебной̆ книги совершает добро. Не обошли авторы вниманием и социальную составляющую: один из героев медвежонок Шмяк - аутист, и другим персонажам предстоит научиться с ним общаться.

"Мы хотим создать образ медвежонка Шмяка как международный̆ образ, объединяющий̆ всех детей с проблемой аутизма. Чтобы он помогал детям как коммуникатор в общении, - объясняет Олег Рой. - Мы планируем выпустить во всем мире игрушки умного мистера Шмяка. У медвежонка будет колебание определенных частот, он будет шуршать по-особенному".

Идея, конечно, глобальная - сделать так, чтобы у детей по всему миру оказался Мистер Шмяк. Но почему бы и нет.

В полнометражном фильме "Контейнеры" Олег Рой хотел бы показать зрителю, что экологическая ситуация планеты и нашей души может привести нас и нашу Землю к тотальной катастрофе. "Недаром полное название картины - "Контейнеры, или Приключения на планете, которой нет", - добавил автор проекта.