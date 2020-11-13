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13.11.2020 11:32
Рубрика: Экономика

Почта России повысила зарплаты 48 тысячам сотрудников

Текст: Ирина Алпатова

С 1 ноября 2020 года выросли заработные платы 48 тыс. сотрудников Почты России из 22 регионов страны. Это заключительный этап масштабных программ по повышению заработной платы сотрудникам основного производства компании. Повышение дохода коснулось работников отделений почтовой связи, водителей и сортировщиков.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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"В ноябре мы завершили масштабную программу повышения заработных плат, которая была запущена в мае прошлого года. В результате зарплаты выросли более чем у 90% работников основного производства почты", - рассказала и.о. замглавы Почты России Ирина Козина.

Программа повышения заработных плат почтальонам, операторам почтовой связи, начальникам отделений, их заместителям и другим работникам отделений почтовой связи была запущена 1 мая 2019 года, сортировщикам и водителям - с 1 января 2020 года. Всего в программе были задействованы 224,6 тыс. сотрудников. Общий объем финансирования программы составил более 12 млрд рублей. Процент увеличения заработной платы работников основного производства варьируется от 3% и выше и в среднем по стране составил 20%.

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