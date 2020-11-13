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13.11.2020 08:32

Права человека в США не соблюдаются

На 36-й сессии рабочей группы Совета по правам человека (СПЧ) ООН, прошедшей 9 ноября в Женеве, представители более чем 110 стран раскритиковали ситуацию с правами человека в США и выдвинули предложения по ее улучшению. В тот же день, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", в США число случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 10 миллионов, при этом скончалось от COVID-19 более 240 тысяч человек
Над Белым домом и Капитолием сгущаются тучи. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Над Белым домом и Капитолием сгущаются тучи. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Над Белым домом и Капитолием сгущаются тучи. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Факты показывают, что ситуация с правами человека в США не просто ужасная, это настоящая катастрофа. Основные права американцев на жизнь, здоровье и личное развитие абсолютно ничем не гарантированы. Американские политики ставят политику, выборы и личные интересы превыше прав собственного народа на жизнь. Они политизировали коронавирус, перекладывают ответственность за свои ошибки на другие страны и организации и отказались от разумных предложений специалистов.

Газета The Washington Post назвала бездействие американской администрации "массовым убийством, санкционированным правительством". Главными пострадавшими человеческой трагедии в США являются пожилые люди, этнические группы и меньшинства. По данным издания The New York Times, на стариков из домов престарелых приходится треть от умерших от коронавируса. Пожилых людей беспощадно бросили на произвол судьбы, оставили умирать. Но на это представители американской элиты внимание не обращали и упорно не обращают. Так, заместитель губернатора штата Техас Дан Патрик поддержал инициативу о возобновлении американской экономики невзирая на угрозу жизни и безопасности людей пожилого возраста.

На фоне распространения пандемии американцам проходится проходить через страшные испытания, напрямую связанные с их жизнью и смертью. Именно с этим обстоятельством зачастую связывают резкий рост преступности и всплеск расистских настроений.

Согласно последним статистическим данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в возрастной группе от 30 до 39 лет смертность от COVID-19 среди латиноамериканцев и афроамериканцев составляет 38,4 и 27,9 процентов соответственно, что намного выше, чем среди представителей белой расы (20,2 процента).

Американский фонд The Century Foundation, который охватывает многие области государственной политики, недавно опубликовал отчет, в котором говорится, что еженедельно от коронавируса умирает "несчетное количество" представителей цветных рас. "Многих смертей от коронавируса можно было бы избежать за счет своевременного и эффективного лечения", - отмечается в отчете.

Факты показывают, что высокая смертность от коронавируса среди цветного населения в США связана со структурным расизмом и политическим кризисом. Более того, неоднократные случаи шокирующего насилия со стороны полиции США по отношению к афроамериканцам вызвали взрыв общественного негодования и массовые беспорядки.

В этом контексте Соединенные Штаты продолжают критиковать ситуацию с правами человека в других странах и регионах мира, слепо игнорируя серьезные проблемы с правами человека на территории самой страны. При этом госсекретарь США Майкл Помпео продолжает настаивать на том, что в стране не только обсуждают проблемы в области прав человека, но и дорожат и защищают их.

Однако весь мир ясно видит, как Соединенные Штаты нарушают и попирают права человека у себя в стране и по всему миру. Перед лицом неудач и провалов США необходимо серьезно разобраться с внутренними проблемами, иначе их ждут темные времена.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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