Пропавшие лекарства вернут в аптеки

Минздрав начал пересматривать цены на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) для предотвращения их дефицита, сообщили в ведомстве.

Планируется, что на ряд препаратов цены будут проиндексированы. Пересмотр стоимости в сторону повышения поможет решить проблему невыгодного производства дешевых фармсредств, цены на которые были зарегистрированы в 2010 году.

Ранее Росздравнадзор подготовил заключение о рисках возникновения дефицита по результатам анализа дефектуры рынка. После этого Минздрав направил запрос о пересмотре цен на лекарства в Федеральную антимонопольную службу. В случае ее положительного решения на препараты установят новую цену. Она позволит производителям вернуться на рынок, дефицит лекарств будет ликвидирован, отмечают в пресс-службе Минздрава.

Сегодня предельные цены ограничены на 535 лекарственных препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП. Ряд из них уже исчезли из аптек или могут оказаться в дефиците в ближайшее время. Например, 26 жизненно важных гематологических препаратов, следует из данных НМИЦ гематологии.