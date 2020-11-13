PS5 в России еще не вышла, но купить для нее игры уже можно

В российском магазине PS Store для покупки выложено более 70 игр для PlayStation 5. Напомним, официальный мировой релиз новой консоли состоится 19 ноября, тогда же она станет доступна в нашей стране.

В числе игр, которые можно приобрести уже сейчас, - "Человек-паук: Майлз Моралес", "Assassin's Creed Valhalla", "Dead by Daylight", "Observer: System Redux" и многие другие. Цена колеблется от 1200 до 5700 и более рублей.

Также владельцы PS4 получили возможность бесплатно обновить ряд игр до версий для PS5.

Кроме этого, пользователи портала Reddit нашли способ получить игры из подписки PS Plus Collection, которая доступна для PS5, для владельцев PS4. Для этого нужно активировать аккаунт на PS5, а затем активировать библиотеку на PS4. В нее входят игры Mortal Kombat X, Fallout 4, Resident Evil 7, God of War и другие.