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PS5 в России еще не вышла, но купить для нее игры уже можно

Текст:   Виктория Чернышева
13.11.2020,  
16:31
Фото: store.playstation.com Фото: store.playstation.com
Фото: store.playstation.com

В российском магазине PS Store для покупки выложено более 70 игр для PlayStation 5. Напомним, официальный мировой релиз новой консоли состоится 19 ноября, тогда же она станет доступна в нашей стране.

Владельцы PlayStation 4 и PlayStation 5 получили доступ к Apple TV

В числе игр, которые можно приобрести уже сейчас, - "Человек-паук: Майлз Моралес", "Assassin's Creed Valhalla", "Dead by Daylight", "Observer: System Redux" и многие другие. Цена колеблется от 1200 до 5700 и более рублей.

Также владельцы PS4 получили возможность бесплатно обновить ряд игр до версий для PS5.

Все о PlayStation 5: Sony ответила на вопросы о новой консоли

Кроме этого, пользователи портала Reddit нашли способ получить игры из подписки PS Plus Collection, которая доступна для PS5, для владельцев PS4. Для этого нужно активировать аккаунт на PS5, а затем активировать библиотеку на PS4. В нее входят игры Mortal Kombat X, Fallout 4, Resident Evil 7, God of War и другие.

интернет
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