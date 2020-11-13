Путин подчеркнул важность героизма в истории

"Без всяких сомнений, мы не должны жить прошлым. Мы должны видеть будущее и идти только вперед", - сказал Владимир Путин. "Но для того, чтобы знать, куда идти, нужно понимать, откуда мы пришли, кто мы такие и каким образом мы здесь появились. То, что сделало поколение победителей в период Великой Отечественной войны, мы никогда не должны забывать, - подчеркнул он. - Эти люди - настоящие герои".
Проблема в том, что многое было в прежние десятилетия и в период войны идеологизировано, и сегодня в стремлении вычистить эту идеологизацию, к сожалению, очень часто вместе с водой выплескивается и ребенок, заметил Путин. "И героизм тогда был в значительной степени идеологизирован... Мы эту героическую часть истории нашего народа тоже как-то, стесняясь этой идеологизации, убираем в сторону, а этого нельзя делать", - считает он.
"Нужно отделить одно от другого, но дорожить тем, что было сделано нашими предками во имя нас, во имя будущих поколений, не забывать их героизм и самопожертвование", - заявил президент. И понимая цену тому, что сделано. Только тогда можно будет двигаться вперед.