Путин подчеркнул важность героизма в истории

Нельзя убирать в сторону героическую часть истории народа нашей страны, избавляясь от идеологизации. Об этом заявил президент на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".

"Без всяких сомнений, мы не должны жить прошлым. Мы должны видеть будущее и идти только вперед", - сказал Владимир Путин. "Но для того, чтобы знать, куда идти, нужно понимать, откуда мы пришли, кто мы такие и каким образом мы здесь появились. То, что сделало поколение победителей в период Великой Отечественной войны, мы никогда не должны забывать, - подчеркнул он. - Эти люди - настоящие герои".

Проблема в том, что многое было в прежние десятилетия и в период войны идеологизировано, и сегодня в стремлении вычистить эту идеологизацию, к сожалению, очень часто вместе с водой выплескивается и ребенок, заметил Путин. "И героизм тогда был в значительной степени идеологизирован... Мы эту героическую часть истории нашего народа тоже как-то, стесняясь этой идеологизации, убираем в сторону, а этого нельзя делать", - считает он.

"Нужно отделить одно от другого, но дорожить тем, что было сделано нашими предками во имя нас, во имя будущих поколений, не забывать их героизм и самопожертвование", - заявил президент. И понимая цену тому, что сделано. Только тогда можно будет двигаться вперед.