Путин предложил запустить механизм реализации общественных проектов

Разработать и запустить комплексный механизм реализации общественно значимых проектов предложил президент, выступая на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".

Владимир Путин отметил стремительное изменение мира. "Начинается действительно новое время, и для динамического, устойчивого развития нам нужны не только сильные идеи, но и действенные, эффективные механизмы", - заявил он. И нужно уметь воплощать их в жизнь.

"Прошу правительство, Внешэкономбанк России, Агентство стратегических инициатив разработать и запустить комплексный механизм реализации общественно-значимых проектов граждан страны", - заявил президент.

Путин предложил регулярно, на каждом набсовете АСИ, смотреть, как работает эта модель, сколько идей получили поддержку и нашли свое практическое воплощение.

Такие же системные эффективные институты необходимо задействовать для поддержки школьников и студентов при запуске своего дела, считает президент. Проекты юных предпринимателей и молодых технических талантов должны "полететь", стать успешными стартапами, убежден он.