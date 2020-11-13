Путин призвал всегда ставить в приоритет социальную политику

Демографическая и социальная политика всегда должна быть во главе угла. Об этом заявил президент на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени". Качество жизни граждан должно соответствовать стандартам XXI века, подчеркнул он.

"Нужно бережно, внимательно отнестись к тому, что предлагают люди, вникнуть в жизненные ситуации человека, нацелить на решение его проблем меры по поддержке российских семей, преодолению бедности", - отметил Владимир Путин.

"Нашу демографическую и социальную политику нужно всегда ставить во главе угла, а значит надо сделать серьезный шаг к повышению качества жизни и благополучию граждан страны, чтобы оно действительно соответствовало стандартам XXI века", - сказал президент.