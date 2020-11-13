Путин рассказал о планах по трудоустройству инвалидов

К 2025 году доля трудоустроенных инвалидов в России должна дойти до 51 процента. То есть увеличиться вдвое. Об этом заявил президент на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".
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Сейчас из числа людей трудоспособного возраста с ограничениями по здоровью работают чуть больше четверти. "К 2025 году мы должны выйти на цифру гораздо большую, вдвое хотим, планируем, увеличить количество занятых среди инвалидов, довести ее до 51 с лишним процента", - объявил Владимир Путин.
Президент обещал поддержать соответствующие инициативы в этом направлении.