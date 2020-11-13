Путин заявил о десятках тысяч беженцев из Карабаха

В районе Нагорного Карабаха возникли серьезные гуманитарные проблемы, число жертв, в том числе среди мирного населения в результате боев превысило 4 тысячи человек, раненых - свыше 8 тысяч. Об этом заявил президент на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.

Вопрос об оказании помощи в возвращении к мирной жизни пострадавшему от военных действий населению Нагорного Карабаха российский лидер назвал очень важным. Трехстороннее заявление позволило остановить кровопролитие и стабилизировать ситуацию, прекратились обстрелы и бои, вдоль линии соприкосновения, вдоль Лачинского коридора развертывается российский миротворческий контингент.

Но гуманитарные проблемы очень серьезные. "Количество беженцев по разным данным исчисляется десятками тысяч, разрушена гражданская инфраструктура, многие культурные объекты", - сказал Владимир Путин.

Для помощи жителям в решении самых насущных проблем президент решил создать межведомственный центр гуманитарного реагирования. Он рассчитывает, что новая структура получит всестороннюю поддержку международных организаций.