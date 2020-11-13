Путин заявил о росте внутреннего туризма

Поездок граждан по стране с туристическими целями стало гораздо больше, но не хватает инфраструктуры. Об этом заявил президент на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".

"Как у нас в народе говорят: не было бы счастья, да несчастье помогло", - сказал Владимир Путин. Внутренний туризм, да еще и при поддержке правительства (возвращение части затрат на приобретение путевок на поездки внутри страны) - это все дало хороший эффект, оценил он.

"У нас резко возрос внутренний туризм, и это очень хорошо", - заметил президент. Путин уверен, что если и дальше удастся поддерживать такой интерес внутри самой России, то количество перерастет в качество. "Люди привыкнут, поймут, увидят, почувствуют и захотят и дальше путешествовать по нашей стране, а она прекрасна, шикарна, замечательна, привлекательна не только для наших граждан, но и для людей со всего мира", - пояснил он.

"Не хватает, конечно, инфраструктуры - это совершенно очевидная вещь, это понятно", - заметил Путин. "Да откуда ей взяться? Никто этим никогда не занимался, поэтому нам очень важно переключить внимание собственных граждан на этот вид туризма и, естественно, подержать этот интерес", - сказал он.

При этом президент добавил, что по особо охраняемым природным объектам возникает и другая проблема - баланс между интересом к знакомству с нашей страной и сохранением этого уникального богатства.