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13.11.2020 15:45
Рубрика: Общество

В Китае найдена уникальная 1200-летняя работа великого каллиграфа

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Китайские археологи при проведении раскопок в провинции Шэньси обнаружили надгробную плиту возрастом около 1200 лет с эпитафией, написанной одним из самых известных китайских мастеров каллиграфии.

Фото: iStock
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Как сообщает агентство "Синьхуа", уникальная находка была сделана на северо-западе Китая. Археологи раскопали гробницу, возраст которой превышает 1200 лет.

Особое внимание ученых привлекла написанная на надгробной плите эпитафия. Экспертиза доказала, что она была начертана известным каллиграфом династии Тан (618-907 гг.).

Речь идет о мастере по имени Янь Чжэньцин, который считается одним из самых известных каллиграфов в истории Китая. В тот период времени, к которому относится надпись, он был окружным чиновником.

Расшифровка текста помогла установить, что эпитафия была посвящена умершей женщине по имени Ло Ваншунь. Она была женой человека по имени Юань Дацянь - потомка императорской семьи из династии Северная Вэй (386-557 гг. н.э.).

Фото: iStock
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Вероятно, в обнаруженной археологами гробнице были похоронены сам Юань и его жена Ло. Установлено, что последняя умерла в 746 году нашей эры. Мастер Янь Чжэньцин в том же году отпраздновал свое 38-летие. Для ученых сопоставление дат оказалось крайне важным.

По словам руководителя раскопок Сюй Вэйхун из провинциального научно-исследовательского института археологии, это единственное подлинное произведение, написанное великим каллиграфом в столь молодом возрасте. Поэтому эпитафия автоматически стала одним из самых уникальных его произведений, которые когда-либо были обнаружены в Китае.

"Это археологическое открытие будет иметь важное значение для изучения искусства каллиграфии в истории Китая", - считает Сюй Вэйхан.

К слову, описанная надгробная плита была найдена вместе с тремя табличками, изучение которых еще продолжается. Сама гробница обладала достаточно внушительными размерами. Ее длина составляла 35,8 метра, а глубина - 9,5 метра. Она находится на территории современной деревни Гундун, входящей в состав агломерации Циньхань.

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