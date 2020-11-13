Разведчику Джорджу Блейку исполнилось 98 лет

С Днем рождения полковника Блейка поздравил Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Евгеньевич Нарышкин.

А праздник был, как всегда в последние годы, отмечен на подмосковной даче, где постоянно и вот уже много лет живет Блейк с супругой. Как рассказали "Российской газете", Джорджа Блейка пришли поздравить его родственники, соседи по даче и самые близкие друзья.

К сожалению, зрение Блейка оставляет желать много лучшего. Но он сам отвечал на поздравления по телефону, благодарил их, иногда шутил.

Полковник Джордж Блейк - или Георгий Иванович, или Жора, как называют его домашние, сейчас, в свои 98, старейшина российской внешней разведки. Еще один знаменитый разведчик Виталий Викторович Коротков родился 20 декабря 1927 года. Чуть моложе его друг и тоже полковник Георгий Захарович Санников, которому 91 год.