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13.11.2020 14:27
Рубрика: Общество

Обнаружены новые гены, провоцирующие развитие раковых опухолей

Текст: Тимур Алимов

Группа ученых из Калифорнийского университета в Ирвине обнаружила ранее неизвестный набор генов, которые служат драйверами развития онкологических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Фото: iStock
Биологи нашли вещества, подавляющие рост раковых клеток

Рак возникает в результате накопления ключевых генетических изменений, нарушающих баланс между делением клеток и апоптозом. Драйверами называют гены-супрессоры (TSG) и онкогены (OG), они влияют на прогрессирование заболевания.

Исследователи пояснили, что существующая методика CRISPR-скрининга для идентификации способствующих росту и жизнеспособности раковых клеток генов, позволяет выявлять обширный список генных мутаций, провоцирующих онкологию. Однако, его недостаточно для полного понимания эпигенетических механизмов появления опухолей. Разработанный новый алгоритм прогнозирования DORGE позволил усилить выявление онкогенов и генов-супрессоров с использованием генетических и эпигенетических характеристик. Уже на начальном этапе ученые обнаружили 242 TSG-генов и 240 OG-генов, включая крайне редкие мутации.

Кроме того, были выявлены новые двойные функциональные гены, служащие, как TSG, так и OG. Они активно участвуют в узлах специфического белок-белкового взаимодействия и генных сетях, влияющих на эффективность лекарств.

Как рассказал ведущий автор исследования, профессор факультета биологической химии Медицинской школы Калифорнийского университета Вэй Ли, объединение данных об эпигенетических и генетических изменениях позволит улучшить предсказание генов-драйверов рака.

- Недавно проведенный анализ показал, что в течение ближайших десяти лет, даже если будут изучены все доступные геномы опухолей, многие гены-драйверы останутся неизвестными. Полученные нами результаты с помощью нового алгоритма сыграют важную роль в улучшении профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний, - заявил ученый.

Общество Наука Онкология: как победить рак

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