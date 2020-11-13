Департамент образования Москвы: Дистанционка - это вынужденная мера

На круглом столе Общественной палаты Москвы заместитель руководителя департамента образования и науки Антон Молев рассказал о вынужденном введении дистанционного образования у школьников.

"Мы не ставим знак равенства между дистанционным и очным образованием. Дистанционка - это вынужденная мера, инструмент, с помощью которого дети могут продолжить обучение в текущей эпидемиологической ситуации. Мы не выбираем между очным и дистанционным обучением. Нет людей, которые бы хотели перевести школьников полностью на дистанционку. Мы выбираем между очным образованием и здоровьем детей", - сказал Молев.

Замруководителя отметил, что дети действительно чаще всего болеют бессимптомно. Но они могут заражать своих родителей и учителей. По его данным, в округе, который он курирует, учителя заболевают ежедневно. Поэтому дистанционное образование - вынужденная мера, направленная только на сохранение жизни и здоровья жителей, в том числе учителей.