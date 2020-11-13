Депутат МГД Головченко: Надо увеличить средства на инновационные проекты

Председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко заявил, что городу необходимо выделить дополнительные средства на реализацию инновационных проектов.

- Вместе с коллегами на заседании комиссии мы обсудили проект бюджета на 2021 год. На мой взгляд, главное - при общем ухудшении экономической ситуации в стране и городе нам удалось сохранить финансирование городских программ, которые направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также цифровых проектов, - сказал депутат в беседе с агентством "Москва". - Речь идет прежде всего о повышении уровня безопасности и комфорта жизни.

Валерий Головченко также подчеркнул: важно и нужно рассеивать мифы о "цифровом концлагере". Так иногда называют в соцсетях системы цифрового наблюдения. По его словам, подобные проекты реализуются для защиты горожан.

Также депутат отметил значимость поддержки малого и среднего бизнеса в Москве, поскольку предприниматели пострадали из-за пандемии коронавируса.

Согласно проекту бюджета Москвы, объем расходов на поддержку малого и среднего бизнеса на ближайший трехлетний период составит 30,2 млрд руб., из них в 2021 году - 10,1 млрд руб.