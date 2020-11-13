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13.11.2020 19:03

Депутаты облдумы договорились о сотрудничестве с мэрией Воронежа

Приоритеты развития столицы Черноземья расставили парламентарии на встрече с главой города Вадимом Кстениным.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

В обсуждении участвовали председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков и депутаты, избранные по округам в Воронеже.

- Нам всем важно оправдывать доверие жителей региона, поэтому сегодня у парламентариев есть необходимость "сверить часы" по планам социально-экономического развития Воронежа и по максимуму встроить в их реализацию наказы избирателей, - подчеркнул Владимир Нетесов. - Инвестиционный и промышленный потенциал города огромен. Поэтому нам важно наладить совместную работу и обсудить основные направления развития.

Фото: Воронежская областная Дума
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Мэр Вадим Кстенин рассказал, что одним из самых острых для Воронежа вопросов всегда была высокая закредитованность муниципального бюджета. Но за последние годы ее удалось снизить почти в два раза - с более семи миллиардов рублей до 3,5. Город полномасштабно участвует в софинансировании различных федеральных и региональных программ, инвестиционных проектов.

Участники встречи обсудили подходы к организации взаимодействия депутатов областной думы с городскими властями для наиболее эффективного решения проблем воронежцев. Парламентарии сделали акцент на наказах своих избирателей и корреляции их с теми задачами, которые поставили граждане перед городской думой. В частности, были затронуты вопросы благоустройства общественных и дворовых территорий.

- Очень отрадно, что в такой короткий срок после выборов вы уже обсуждаете на всех уровнях наказы избирателей, полученные в процессе предвыборной кампании. Нет маленьких и больших проблем - мы должны решать их все. Вы передали наказы нам, мы их оперативно рассмотрели и синхронизировали. Что-то у нас уже было в планах, что-то можно добавить. В дальнейшем каждый вопрос мы детально обсудим, - заверил Вадим Кстенин.

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