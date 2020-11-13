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13.11.2020 00:16
Рубрика: Экономика

Единоросс Козлов требует больше средств в бюджете для обманутых дольщиков

Текст: Любовь Проценко

Дополнительные средства для обманутых дольщиков предлагает предусмотреть в проекте бюджета столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов депутат столичного парламента единоросс Александр Козлов. В беседе с корреспондентом Агентства городских новостей "Москва" он сказал:

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- На заседании комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию был рассмотрен проект бюджета города Москвы на 2021 год. В целом комиссия поддержала проект бюджета и рекомендовала его к принятию в первом чтении. Хочу отметить, что в бюджете Москве следует выделить дополнительные средства для решения проблемы дольщиков, права которых были нарушены, и учесть этот вопрос при обсуждении проекта финансового плана города на следующий год.

Проблема обманутых дольщиков по мнению парламентария очень актуальна для москвичей. "Я представляю в парламенте интересы жителей ТиНАО. "Новая" Москва динамично развивается в последние годы. В нашем округе вопрос стоит особенно остро. Я буду добиваться, чтобы из бюджета были выделены дополнительные средства на достройку проблемных объектов", - сказал он. Козлов напомнил, что столица активно решает эту проблему: "В 2020 году более 2,6 тысячи человек из числа тех, кто пострадал от недобросовестного застройщика, получили ключи от своих квартир. В эксплуатацию сдали 20 проблемных домов. Всего с 2011 года властям Москвы удалось решить проблемы почти 19 тысячами дольщиков".

Очень хорошо, по словам Козлова, что активизировалось решение проблемы обманутых дольщиков и на федеральном уровне, начиная с 2017 года, когда приняли закон, предусматривающий механизмы достройки жилья либо выплаты компенсаций. Государство взяло на себя обязательства по финансированию затянувшихся строек, ввело механизмы передачи объектов новым инвесторам. Введена и принципиально новая модель долевого участия: с помощью эскроу-счетов. По этой схеме застройщик не имеет доступа к деньгам дольщиков до завершения строительства, а работы ведутся на кредитные средства.

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