Губернатор Владимирской области заболел коронавирусом

Глава Владимирской области Владимир Сипягин заразился COVID-19. В ближайшее время он намерен продолжать работу на "удаленке".

Об этом глава региона написал на своей страничке в соцсети. Он получил положительный результат теста на коронавирус, теперь ему предстоит пройти курс лечение.

Заболел Владимир Сипягин еще накануне - поднялась температура и появились другие симптомы, характерные для COVID-19. Участковый врач назначил тесты. А сам Сипягин остался на самоизоляции дома, о чем сообщил в соцсети.

Глава региона также заверил, что связь с коллегами для работы онлайн налажена. А исполнять обязанности губернатора на месте пока будет первый заместитель Александр Ремига.

12 ноября во Владимирской области обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжелые и тяжелые формы) было 572, пациентов с признаками внебольничной пневмонии - 152. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 44 пациента с ОРВИ и 385 - с пневмонией, говорится в официальном сообщении на сайте администрации области.