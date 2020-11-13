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Текст:   Наталья Козлова 
14:35 13.11.2020

Конституционный суд защитил бизнес от несправедливых налогов

13 ноября Конституционный суд опубликовал Постановление по делу о проверке конституционности подпункта 1 пункта 4 статьи 3782 Налогового кодекса РФ в связи с жалобой ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика". Речь идет о налогах на имущество, и такое решение, безусловно, будет интересно бизнесу.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Решение КС основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

Фото: РИА Новости
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Суть жалобы вот в чем: постановлением Правительства Москвы несколько зданий, принадлежащих Московской шерстопрядильной фабрике, включены в перечень объектов имущества, в отношении которых "налоговая база определяется как их кадастровая стоимость". Здания расположены на арендуемых фабрикой участках с видами разрешенного использования в числе прочего для размещения объектов торговли, а также офисных зданий делового и коммерческого назначения. Фабрика попыталась оспорить это. Но суды подтвердили законность решения московских властей, не приняв доводы фабрики о том, что фактически здания используются под производственные и образовательные цели, а не для размещения офисов и торговых объектов.

В жалобе в КС фабрика указывает на то, что закон связывает объект налогообложения с назначением земельного участка и не учитывает при этом назначение самого объекта и его использование. В результате собственники зданий вынуждены платить налог на имущество в повышенном размере.

В своем решении Конституционный суд напомнил о недопустимости дискриминационных различий среди налогоплательщиков.

По действующему законодательству арендатор земельного участка, в отличие от собственника, ограничен в возможности инициировать изменение одного вида разрешенного использования на другой, чтобы его недвижимое имущество не относилось к объектам, облагаемым налогом по кадастровой стоимости. При этом оспариваемая норма связывает определение налоговой базы только лишь с одним из видов разрешенного использования земельного участка. Это создает почву для различий в налогообложении, которые в итоге могут оказаться несправедливыми.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Главный вывод Конституционного суда - норма не исключает определения налоговой базы по налогу на имущество организаций исходя из назначения и фактического использования здания, если оно в целом либо 20 и более процентов его площади не предназначены для использования и фактически не используются для размещения торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.

Решения по делу фабрики подлежат пересмотру, решил Конституционный суд.

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