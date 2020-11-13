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13.11.2020 / 09:17
Текст: Ирина Огилько

Музеи Москвы с 13 ноября переходят в онлайн-формат

Музеи и выставочные центры, подведомственные столичному департаменту культуры переходят в онлайн-формат.
Фото: iStock
В Москве вступили в силу ограничения для клубов и кафе

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента культуры столицы, с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года будут закрыты порядка 100 площадок. Это не только музеи, но и выставочные залы и библиотеки, находящиеся в подчинении города. Все они продолжат работать виртуально. При этом музеи-заповедники пускать не будут только в выставочные залы, территории садов и парков останутся открытыми. Так, в музее-заповеднике Коломенское останется открытой территория, а закрыты будут выставочные площадки, в частности, Дворец Алексея Михайловича. В Московском зоопарке можно будет только животных в уличных вольерах, павильоны будут закрыты.

К слову, многие музеи подготовились к виртуальному периоду работы. Так, в московском Музее космонавтики подготовились к переходу в онлайн еще заранее. "Мы открыли канал музея - это наше телевидение, - рассказали "РГ" в пресс-службе. - В прямом эфире идут встречи с научными сотрудниками, технические программы, космические новости".

Остаются открытыми с соблюдением необходимых мер безопасности музеи, находящиеся в федеральном подчинении, и некоторые частные галереи. Показывать они смогут только постоянную экспозицию, временные выставки работать не будут, запрещено проведение экскурсий.

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