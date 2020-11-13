На НВ АЭС побывали международные эксперты

Со 2 по 12 ноября 2020 года группа международных экспертов Всемирной ассоциации организаций эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) во главе с руководителем команд партнерских проверок Московского центра ВАО АЭС Александра Рыбчука наблюдала за работой персонала блочного пункта управления (БПУ) энергоблоков № 6, 7 и блочного щита управления (БЩУ) энергоблока № 4 на полномасштабных тренажерах.

Наблюдения проходили по международной методологии "Crew Performance Observation" (CPO), которая сейчас широко применяется на АЭС по всему миру. Эта методология позволяет оценить знания и навыки оперативного персонала по безопасному управлению энергоблоком в условиях нормальной эксплуатации, нарушений нормальной эксплуатации и в аварийных ситуациях.

"Нововоронежская АЭС организовала работу экспертов качественно, продуктивно и полно. Методология СРО позволяет любой атомной станции понять свой уровень эксплуатации и сравнить его с теми международными требованиями, которые существуют. Взгляд со стороны всегда полезен для коллектива, он помогает непрерывному совершенствованию процессов и повышению безопасной эксплуатации атомной станции", - отметил руководитель команд партнерских проверок МЦ-ВАО АЭС Александр Рыбчук.

На итоговом совещании эксперты ВАО АЭС отметили открытость сотрудников Нововоронежской атомной станции, оперативное и полное предоставление необходимой информации, заинтересованность в сотрудничестве и конструктивное взаимодействие.

По результатам проверки будет составлен подробный отчет, который передадут руководству НВ АЭС.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.