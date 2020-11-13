На НВ АЭС побывали международные эксперты

Наблюдения проходили по международной методологии "Crew Performance Observation" (CPO), которая сейчас широко применяется на АЭС по всему миру. Эта методология позволяет оценить знания и навыки оперативного персонала по безопасному управлению энергоблоком в условиях нормальной эксплуатации, нарушений нормальной эксплуатации и в аварийных ситуациях.
"Нововоронежская АЭС организовала работу экспертов качественно, продуктивно и полно. Методология СРО позволяет любой атомной станции понять свой уровень эксплуатации и сравнить его с теми международными требованиями, которые существуют. Взгляд со стороны всегда полезен для коллектива, он помогает непрерывному совершенствованию процессов и повышению безопасной эксплуатации атомной станции", - отметил руководитель команд партнерских проверок МЦ-ВАО АЭС Александр Рыбчук.
На итоговом совещании эксперты ВАО АЭС отметили открытость сотрудников Нововоронежской атомной станции, оперативное и полное предоставление необходимой информации, заинтересованность в сотрудничестве и конструктивное взаимодействие.
По результатам проверки будет составлен подробный отчет, который передадут руководству НВ АЭС.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.