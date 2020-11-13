На портале мэра Москвы открылись консультации по жилищным вопросам

На портале mos.ru жители могут получить персональные консультации и помощь в нестандартных ситуациях по самым популярным темам в жилищной сфере. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как рассказал Ефимов, сервис индивидуальной поддержки появился в дополнение к стандартным процедурам, и помогает москвичам получить личные консультации по нетипичным случаям, решить которые в рамках стандартных процедур невозможно.

Как напомнил заммэра, в течение месяца пользователи портала mos.ru тестировали формат онлайн-разъяснений по десяти самым востребованным направлениям для предпринимателей в имущественно-земельной сфере: покупка городской недвижимости, постановка ее на кадастровый учет и территориальное планирование. С 9 ноября на портале запущены консультации по жилищным вопросам, интересующим большинство москвичей.

"Мы расширили список вопросов, по которым москвичи могут получить профессиональный совет и помощь в нестандартных ситуациях от специалистов Департамента городского имущества. К ним относятся постановка на жилищный учет и его ведение, улучшение жилищных условий граждан, состоящих на жилищном учете, приватизация, заключение или переоформления договоров найма и соцнайма, а также помощь при потере документов. Онлайн-формат и индивидуальный подход удобен и востребован горожанами, поэтому помимо расширения списка тем была увеличена длительность консультации до 30 минут. Все стандартные процедуры решаются в рамках работы МФЦ, но бывают вопросы, решить которые можно только в индивидуальном порядке - это может быть связано, например, с порчей или утратой документов, спорными ситуациями", - сообщил заместитель мэра.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в ноябре и декабре 2020 года сотрудники департамента горимущества проведут свыше 1,5 тысячи консультаций. "Записаться можно на любой временной интервал ближайшей рабочей недели. Во время беседы со специалистом можно продемонстрировать документы по интересующему вопросу. Для этого нужно заранее отсканировать или сфотографировать бумаги, а в ходе беседы загрузить их в видеосервис", - уточнил он.