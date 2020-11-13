Наталья Сергунина: Онлайн-площадка появилась у детских технопарков Москвы

Новый онлайн-ресурс объединяет возможности всех 18 детских технопарков столицы. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, он познакомит всех желающих с городской системой дополнительного образования, поможет школьникам подобрать интересную и перспективную сферу для самореализации, найти ближайший детский технопарк и записаться на занятия, которые проводятся сейчас онлайн.

На сайте представлено большое количество вебинаров. Публикуются новости по теме, анонсы ближайших образовательных и профориентационных программ. И разумеется, предусмотрен привычный для всех функционал - рекомендации мероприятий на основе прошлых запросов и поиск по различным фильтрам, например, по профессиональному направлению, возрасту и дате. Удобно, что на понравившееся занятие можно сразу записаться. А если запись уже закрыта, зарегистрированным пользователям предложат оставить заявку, когда она возобновится, им отправят уведомление.

Детские технопарки Москвы созданы для профориентации детей и подростков от семи до 18 лет. Каждый год обучение в них проходят более 150 тысяч школьников. Ребята могут выбрать интересное для себя направление из множества вариантов. Среди представленных областей - информационные технологии, робототехника, микроэлектроника, 3D-моделирование, новые материалы, авто- и авиаконструирование, естественные науки и многие другие. Занятия проводятся как в рамках интенсивных курсов и проектной работы, так и в формате лекций, мастер-классов, развивающих игр и квестов.