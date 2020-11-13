Названы главные причины домашних скандалов в пандемию

Двое из пяти опрошенных отметили, что за последние два месяца стали больше ссориться с членами своей семьи из-за бытовых вопросов. Что же чаще приводит к семейным скандалам, рассказали жители России в ходе нового опроса, проведенного сервисом экспресс-доставки "Самокат" и платформой для заказа услуг YouDo.com.

В 40 процентах случаев поводом для конфликтов становятся разбросанные вещи, каждый четвертый скандал начинается из-за беспорядка в шкафу. Список самых раздражающих сюжетов у женщин продолжили немытая посуда и не вынесенный мусор, у мужчин - грязный пол и пыльная мебель.

Таким образом, больше всего раздражает привычка супругов разбрасывать вещи. При этом многие участники опроса признались, что не поддерживают дома идеальный порядок.

Так, каждая десятая женщина иногда оставляет не глаженными вещи, немытую посуду или не заправленную постель. Среди респондентов-мужчин такая небрежность встречается чаще: примерно каждый шестой не убирает постельное белье и склонен разбрасывать одежду, каждый седьмой экономит время на глажке. А каждый десятый может не вымыть за собой тарелку или чашку.

Среди представителей сильного пола только 20 процентов охотно помогают женщинам с выносом мусора, каждый десятый не прочь помыть посуду и пропылесосить квартиру. Но, как следует из результатов опроса, большинство бытовых обязанностей выполняют все же женщины. 37 процентов из них сообщили, что не получают помощи от других членов семьи.

Со стиркой, приготовлением еды и покупкой товаров для дома россиянки предпочитают справляться самостоятельно. Особенно внимательно они относятся к выбору бытовой химии. Более четверти респондентов заявили, что сталкивались с аллергией на чистящие средства и стиральные порошки.

- По данным нашего исследования, более половины опрошенных стараются использовать в уборке экологичные и безопасные средства, а каждый пятый покупает только такие товары, - отметил директор по маркетингу сервиса "Самокат" Игорь Рожков.

Опрос показал, что в стандарт еженедельной уборки для россиян входит пять задач: вытереть пыль, пропылесосить, вынести мусор, вымыть пол и сантехнику. Услугами специалистов по клинингу пользуются только пять процентов респондентов. Около семи процентов заявили, что предпочитают вообще не убирать квартиру.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.