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13.11.2020 11:32

Названы победители премии "Калужский бренд"

В международный день качества в четырнадцатый раз были определены победители премии "Калужский бренд 2020". Выбор победителей основан на предпочтениях калужан. 55 предприятий и организаций, набравших большинство голосов в ходе опроса, удостоились премии в 10 номинациях.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

В торжественной церемонии награждения принял глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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"В этот непростой для всех нас год продолжили работу не только традиционные для Калуги предприятия, но и появились новые, работающие в сфере фармацевтической, текстильной и пищевой промышленности, - сказал Юрий Моисеев. - Поэтому особенно приятно наградить новичков, тех, кто на калужском рынке появился недавно, но уже завоевал доверие жителей".

Юрий Моисеев от имени депутатов городской думы поблагодарил всех участников церемонии за вклад в развитие экономики региона, создание новых рабочих мест, ответственную социальную позицию и пожелал дальнейших успехов и процветания.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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