Названы победители премии "Калужский бренд"

В международный день качества в четырнадцатый раз были определены победители премии "Калужский бренд 2020". Выбор победителей основан на предпочтениях калужан. 55 предприятий и организаций, набравших большинство голосов в ходе опроса, удостоились премии в 10 номинациях.

В торжественной церемонии награждения принял глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

"В этот непростой для всех нас год продолжили работу не только традиционные для Калуги предприятия, но и появились новые, работающие в сфере фармацевтической, текстильной и пищевой промышленности, - сказал Юрий Моисеев. - Поэтому особенно приятно наградить новичков, тех, кто на калужском рынке появился недавно, но уже завоевал доверие жителей".

Юрий Моисеев от имени депутатов городской думы поблагодарил всех участников церемонии за вклад в развитие экономики региона, создание новых рабочих мест, ответственную социальную позицию и пожелал дальнейших успехов и процветания.