Роспотребнадзор: Удаленка для школьников Москвы поможет нормализовать ситуацию с COVID-19

Ограничительные меры в Москве, включая перевод на дистанционное обучение учащихся 6-11 классов, помогут стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Таким мнением поделилась руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

По ее словам, в российской столице сейчас сложилась неблагоприятная ситуация с COVID-19. Поэтому, подчеркнула она, антиковидные меры остаются единственным способом уйти от неконтролируемого роста новых случаев заболевания. Ограничения, говорит Андреева, устанавливаются постепенно.

- Первое, что мы сделаем после стабилизации ситуации, будем переводить школьников на очное обучение, особенно выпускников, - объяснила она. - Мы понимаем, какой важный период у них сейчас - подготовка к ЕГЭ.