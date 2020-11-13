Собянин: Москвичи завоевали 183 медали Национального чемпионата WorldSkills

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в режиме видеоконференции победителей и призеров национального чемпионата WorldSkills.

- Москва, безусловно, победила в национальном чемпионате "Молодые профессионалы". Причем столица побеждает уже в любом формате. Раньше соревнования проходили офлайн, сейчас онлайн, и так, и так большинство наград за Москвой. Вообще больше половины золотых медалей взяли московские профессионалы, - сказал он. - Москва гордится вами, и я лично говорю вам огромное спасибо за то, что вы вложили свой труд, умения, терпение в победу.

По словам мэра, Москва, если не считать ведущие вузы страны, ассоциируется с "первоклассным средним профессиональным образованием". Поэтому, отметил он, так важно делиться опытом с регионами.

По информации пресс-службы мэрии и правительства Москвы, во встрече участвовали около 600 человек: победители, призеры, тренеры и эксперты национального чемпионата WorldSkills, руководители образовательных учреждений.