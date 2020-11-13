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13.11.2020 18:30
Рубрика: Власть

Собянин рассказал, как технопарки изменили облик промышленности Москвы

Текст: Любовь Проценко
В прошлом остались времена, когда столица стремилась избавиться от промышленности. В ту пору городские власти полагали, что Москве достаточно быть финансовым, культурным и научным центром. Сергей Собянин, возглавивший столицу десять лет назад, считает иначе. Лишь за последние шесть лет под его руководством в Москве построено больше ста новых промышленных объектов. Но это уже другая промышленность, не та, цеха которой загрязняли город тысячами тонн вредных выбросов. Чистые инновационные производства не портят экологию города, зато добавляют москвичам высокооплачиваемых рабочих мест, а в бюджет столицы - налогов.
Фото: iStock
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Поддерживая такие предприятия и компании, городские власти всячески поддерживают развитие в Москве технопарков. Сегодня Собянин принял участие в открытии нового производственного корпуса в технопарке "Отрадное".

- За несколько лет открыто уже 42 технопарка, в них создано 65 тысяч рабочих мест, - рассказал журналистам мэр. - Технопарк "Отрадное", думаю, один из лучших в Москве и по количеству работающих компаний, и созданной в нем среде.

Находится технопарк "Отрадное" на северо-востоке столицы. Построили его в 2015 году на бывшем пустыре площадью 3,3 гектара. Инвестор, который взял на себя редевелопмент этой территории, вложил в строительство 2,5 миллиарда рублей, из которых уже вернул себе 700 миллионов в виде различных налоговых льгот и субсидий от города. Начинал с четырех корпусов, а сейчас их уже девять. Резидентам парка он предлагает качественную инфраструктуру - чистые комнаты, лаборатории, переговорные и конференц-залы, выставочный центр, спортивную площадку и фитнес-центр, кафе, подземный паркинг для автомобилей и наземную велопарковку. С арендаторами проблем нет, свободно всего меньше 3% помещений.

105 компаний, которые поселились под крышей технопарка "Отрадное", специализируются на информационных технологиях, электронике и микроэлектронике. В них работают 4,1 тысячи москвичей. Средняя зарплата у них - 230 тысяч рублей в месяц.

Всего же в столице сейчас 42 технопарка, в которых работают более 2 тысяч компаний. Еще шесть технопарков в стадии разработки. Вспоминая историю их становления, Собянин рассказал:

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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- В свое время мы задумались над программой развития технопарков. В Москве было три или четыре бюджетных городских технопарка. Вся парадигма их развития строилась на том, что мы вколачивали бюджетные деньги, строили здания, потом по льготной цене их отдавали. За рамками этих компаний существовали тысячи других, которые оставались в другой конкурентной среде и других условиях, что неправильно и для рынка, и для развития технопарков. Поэтому было принято решение прекратить строительство бюджетных технопарков. Все ресурсы же, льготный режим для города сосредоточили на создании коммерческих технопарков, развитии которых для инновационного бизнеса сейчас поддерживаем на территории всей Москвы.

Результат такой: лишь за последние пять лет инвесторы вложили в технопарки столицы более 37 млрд. рублей. Городские власти поддерживает их льготами по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снижая ставки арендной платы за землю. Благодаря этому налоговая нагрузка на технопарки и их резидентов уменьшается по региональным налогам до 25% по сравнению с "обычным" уровнем. На 1 рубль налоговых льгот со стороны города приходится 8 рублей частных инвестиций.

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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