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13.11.2020 01:43
Рубрика: Общество

Стали известны подробности проведения новогодних корпоративов в Москве

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Москве гости новогодних корпоративов, численность, которых может быть не более 50 человек, должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки. Снимать их можно только за столом. В противном случае им и заведению могут грозить штрафы.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Какими будут корпоративы в этом году

Об этом ТАСС сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков. Он отметил, что любое мероприятие, должно проходить с соблюдением всех требований: ограничение количества участников, соблюдение санитарных требований и социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и так далее, а также ограничение времени до 23:00. Если будут нарушения при проведении любых мероприятий, в том числе корпоративов, вечеров встреч выпускников и прочих, то последуют административные наказания вплоть до приостановки деятельности такой организации, заявил Данчиков. По его словам, сидя за столом можно снять маски, но перемещаясь по залу необходимо вновь надевать средства защиты.

Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима для физических лиц, по закону, составляет 4 тысячи рублей. Для юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 300 тысяч рублей, а если нарушение повторное - их работу могут приостановить на срок до 90 суток.

"Контрольные мероприятия проводятся уполномоченными органами правительства Москвы, Роспотребнадзором и полицией в постоянном режиме. Проверки проводятся в кафе, ресторанах, магазинах, торговых и развлекательных центрах, общественном транспорте, фитнес-центрах, театрах, кинотеатрах и других общественных пространствах", - напомнил Данчиков.

Напомним, что с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года рестораны, кафе и ночные развлекательные заведения не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Кроме того, всем организациям, чья работа связана с очным присутствием людей, рекомендовано использовать систему регистрации посетителей и сотрудников.

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