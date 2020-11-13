В Белгороде открыли новый участок с выделенной полосой

С 15 ноября общественный транспорт Белгорода получит возможность передвигаться по новому участку с выделенной полосой по улице Щорса - от улицы Губкина до "Сити-Молла".

На этом месте уже все готово: нанесена разметка, установлены дорожные знаки, отрегулированы светофоры, оборудованы остановочные платформы. В мэрии предупредили, что скорость движения по улице Щорса должна составлять не более 40 километров в час, а пассажиры, проезжающие здесь на личном транспорте, должны высаживаться не на остановках, а на оборудованных поблизости парковках.

По словам вице-мэра Белгорода Василия Голикова, это решение было принято в результате микромоделирования дорожной ситуации на данном участке: выяснилось, что основные транспортные потоки на Щорса распределяются по улицам Апанасенко, 5 Августа, Костюкова, Архиерейской, а далее нагрузка снижается. А решение по снижению трафика было принято для того, чтобы уменьшить количество возможных дорожно-транспортных происшествий.

В мэрии уточнили, что сегодня ведется работа по благоустройству примыканий второстепенных съездов и подходов к остановкам, которую планируется завершить к 25 ноября. А в апреле будущего года на территории появятся новые тротуары и велосипедные дорожки.

Справка "РГ"

Проект реконструкции улицы Щорса в Белгороде также включает себя замену ветхих инженерных сетей, оборудование ливневой канализации и системы наружного освещения. Здесь уже установлено 270 светодиодных светильников, 14 светофоров, 24 остановочных комплекса.