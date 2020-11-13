В Калуге открылся "Материнский ковчег"

В рамках президентского проекта "Десятилетие детства" во многих Российских регионах реализуются программы по поддержке семьи и улучшению демографической ситуации в стране. Не стала исключением и Калужская земля.

По благословению митрополита Климента, при содействии администрации области в Калуге открыт Центр помощи кризисным беременным и женщинам в трудной жизненной ситуации "Материнский ковчег". Для этих целей город передал Калужской Епархии в безвозмездное пользование здание по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова - Щедрина, д. 55

В открытии нового здания Центра приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша, председатель Законодательного собрания Геннадий Новосельцев, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

"Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этого важного и нужного проекта. В условиях пандемии, когда люди находятся в постоянном стрессе, проблема оказания помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, стала еще более актуальной", - прокомментировал глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Центр будет оказывать помощь безвозмездно, независимо от регистрации, национальности и вероисповедания беременным женщинам, пожелавшим сохранить жизнь будущему ребенку и женщинам с малолетними детьми в кризисной жизненной ситуации, в том числе семьям вынужденных переселенцев, многодетным и малоимущим семьям.