В микрорайоне Малинники проверили тротуары

13 ноября депутат Городской Думы Андрей Голубев совместно со специалистами управления городского хозяйства проверили состояние тротуаров в микрорайоне Малинники.

Местные жители говорят, что тротуары не ремонтировались более пятидесяти лет, асфальтовое покрытие пришло в негодность и местами представляет опасность для прохожих. "После дождей часть тротуара превращается в болото, очень сложно пожилым людям передвигаться в гололедицу, - рассказала Нина Дмитриевна. - Молодежь, школьники рискуют и идут прямо по проезжей части".

По мнению Андрея Голубева одной из наиболее критических точек является улица Тарутинская. В прошлом году в рамках проекта БКАД было отремонтировано дорожное полотно, но тротуары так и остались в плачевном состоянии.

"От жителей поступало множество жалоб и сегодня я в очередной раз убедился в их обоснованности, - пояснил депутат. - Здесь живет много пожилых людей. В дождь, слякоть, гололед им приходится пробираться по уложенным в лужи доскам. Сегодня мы определили наиболее поврежденные участки. Затем будут проработаны технические решения и определены возможные источники финансирования ремонтных работ. Безусловно, будут учтены пожелания жителей. С этим вопросом я уже обращался к Городскому Голове. Конечно, такую застарелую проблему не удастся решить одномоментно, но, в любом случае, дорогу осилит идущий".

Вопрос будет находиться на контроле депутата.