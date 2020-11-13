В Москве изъяли контрафактные лекарства от COVID-19

Росздравнадзор по Москве и области изъял в одной из аптек лекарства от коронавирусной инфекции. Предположительно, это контрафактные препараты, сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование ведется в отношении ООО "Каскад здоровья". По предварительной информации, в аптеке обнаружены контрафактные препараты, которые используются для лечения пациентов с COVID-19. Также отмечается, что найдены незарегистрированные лекарства от коронавируса турецкого производства.

- Предполагаемая сумма реализации составила более 2 млн рублей. В целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан лекарственные препараты изъяты. Их происхождение устанавливается, - уточнили в Росздравнадзоре.