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13.11.2020 15:57
Рубрика: Общество

В Москве почти 2 тысячи детей госпитализированы с COVID-19 с начала пандемии

Текст: Любовь Проценко
Всего за время пандемии коронавируса в Москве в больницы попали почти 2 тысячи детей. Об этом рассказал в ходе заседания "круглого стола" в Общественной палате Москвы главный педиатр столицы, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов. Он привел такие цифры. В частности, на 7 ноября 2020 года частота случаев COVID-19 у детей в Москве составляет 34790 случая или 7,6% от общего числа заболевших. 65% из этого количества - учащиеся с 6 по 11 классов. Госпитализированы 1908 детей, 92,5% из которых со средне-тяжелой формой заболевания, 4,3% - с тяжелой, сказал Османов.

Клиническими особенностями COVID-19 у детей по наблюдениям врача являются ОРВИ, желудочно-кишечная форма, пневмония как без дыхательной недостаточности, так и с ней, а также менингоэнцефалит, ОРДС. По словам Османова, COVID-19 нередко выступает пусковым фактором для развития мультисистемного воспалительного синдрома - тяжелого поражения всех систем организма, который может протекать с сепсисом, вызвать септический шок, а у каждого пятого пациента с пневмонией новую инфекцию удается диагностировать только с помощью рентгена.

Фото: АФК "Система"/ТАСС
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Что должны знать взрослые, подчеркивает Османов: "К моменту появления положительной реакции дети способны распространять вирус уже несколько дней. При этом для них характерно длительное выделение вируса даже после нормализации самочувствия. Именно поэтому необходимо разобщать детей, как бы тяжело это не давалось семьям. Статистика показывает, что в числе заболевших детей превалируют старшеклассники, причем, у них болезнь протекает наиболее тяжело. А разобщение - один из базовых принципов эпидемиологии, который применяется абсолютно при любых инфекциях с высоким уровнем контагиозности, к которым, несомненно, относится и новая коронавирусная инфекция" - сказал Исмаил Османов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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