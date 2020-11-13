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13.11.2020 13:03
Рубрика: Происшествия

В Москве задержан подозреваемый в афере с квартирами на 750 млн рублей

Текст: Александр Степанов

Сотрудники столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве с квартирами на сумму 750 млн рублей.

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Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, оперативникам стало известно, что житель столицы размещает объявления в интернете о продаже муниципальной недвижимости по заниженной стоимости. По ее словам, общаясь с клиентами, мужчина обещал им помочь в получении субсидии на приобретение квартир из жилого фонда Москвы и помочь оформить их в собственность. При этом он ссылался на широкий круг знакомств в органах власти. В итоге, доверчивые граждане заключали договоры с подконтрольными аферисту фирмами на оказание юридических услуг по сопровождению сделок о выкупе квартир и вносили деньги.

Затем подозреваемый переставал выходить на связь либо обвинял клиентов в нарушении условий договора и не возвращал деньги. По словам Волк, от действий злоумышленника пострадали около 100 человек, предполагаемый ущерб превышает 750 млн рублей.

Сотрудники полиции провели девять обысков. Обнаружены и изъяты поддельные удостоверения, спецпропуска, а также другие предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Установлено, что задержанный ранее отбывал наказание в исправительной колонии за аналогичные преступления", - отметила Волк.

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