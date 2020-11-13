В Москве заработает онлайн-почта Деда Мороза

В столице впервые заработает электронная почта Деда Мороза. Все желающие смогут отправить ему послание с 18 ноября по 15 января включительно, сообщает портал mos.ru.

Для этого нужно заполнить форму на сайте Московской усадьбы Деда Мороза, написать текст, прикрепить файл с рисунком, если он есть, и указать адрес электронной почты, куда и придет ответ.

Отправить письмо можно и традиционным способом по адресу: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу. Нужно указать имя и обратный адрес с почтовым индексом.