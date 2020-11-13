В Москве зарегистрировано 5974 новых случая COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 5974 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1458 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 372 человека.

Среди вновь выявленных случаев 14,1% - у детей, 42,6% - люди в возрасте от 18 до 45, 29,3% - от 46 до 65, 10,1 - от 66 до 79, 3,9% - среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.