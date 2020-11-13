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13.11.2020 12:11

В Воронежской области увеличат расходы на выплаты семьям с детьми

Для поддержки жителей региона с детьми от трех до семи лет потратят дополнительно 913 миллионов рублей. Из них 137 миллионов обеспечит казна Воронежской области.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Соответствующие изменения в закон о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов утвердили в ходе четвертого заседания регионального парламента. Корректировки вызваны изменением объема доходов и перераспределением ассигнований - между департаментами и внутри их смет.

Самый большой блок поправок был связан с поступлением в бюджет Воронежской области федеральных средств - почти 4,6 миллиарда рублей.

- Значительная часть этого финансирования предназначена для мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Но регион получает дополнительные средства и на иные цели, - пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов. - В частности, почти на 776 миллионов увеличены субсидии из резервного фонда Правительства РФ на ежемесячные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. При этом из бюджета региона на софинансирование заложено еще 137 миллионов. Кроме того, 100 миллионов из резервного фонда выделено для строительства школы на в Новоусманском районе по региональному проекту "Жилье".

Фото: Воронежская областная Дума
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Также в Воронежскую область направлено 280,5 миллиона рублей на организацию бесплатного горячего питания для учеников начальной школы. Региональное софинансирование составило 50 миллионов, добавил Нетесов.

Межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности в размере 364 миллионов позволит завершить реконструкцию путепровода на улице 9 Января в Воронеже.

Дополнительное финансирование государственной программы комплексного развития сельских территорий достигнет 174 миллиона рублей. На эти средства продолжат прокладывать инженерные сети для нового микрорайона "Экодеревня" в поселке Лушниковка Бобровского района, будут строить культурно-досуговый центр в селе Щучье Лискинского района и ремонтировать Дом культуры в Каширском районе.

Владимир Нетесов отметил, что за счет федерального и регионального бюджетов увеличиваются на 67 миллионов рублей вложения в модернизацию Воронежского театра кукол.

В рамках текущей корректировки увеличены расходы на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны (на 28 миллионов) и обеспечение льготников лекарствами (почти на 12 миллионов).

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область ЦФО Воронежская область Воронеж Воронежская областная дума

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