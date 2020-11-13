Заболеваемость коронавирусом среди столичных старшеклассников не растет

При общем росте заболеваемости коронавирусом в столице увеличения зараженных среди учащихся средней и старшей школы не наблюдается. Это обстоятельство прокомментировала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве продолжается рост числа случаев коронавирусной инфекции. За период с 4 октября еженедельная заболеваемость в каждой возрастной группе, как и общее число выявленных заболевших в неделю, увеличилась более чем в два раза. Так произошло во всех возрастных группах, кроме одной - среди учеников средней и старшей школы заболеваемость осталась на том же уровне, что и в начале октября", - заявила Ракова.

"Если бы среди этих учащихся был отмечен такой же рост, как и у людей других возрастов, то сейчас болели бы примерно на пять тысяч человек больше, а количество заболевших учеников составило бы почти семь тысяч. Отмечу, что в таком случае даже без учета заражения ими других контактных лиц общая заболеваемость COVID-19 в Москве увеличилась бы на 12%", - добавила она.

По мнению вице-мэра, это подтверждает эффективность принятых мер для значительной группы в 500 тысяч человек. Следующим шагом стало введение дистанционного обучения для учащихся колледжей и студентов вузов. Это решение поддержано федеральным органом власти - приказ министерства образования и науки был подписан на этой неделе.

В связи с эпидемиологической ситуацией в Москве в начале октября все столичные школьники ушли на двухнедельные каникулы. С 19 октября полмиллиона учеников 6-11 классов продолжили обучение в дистанционном формате. Ученики 1-5 классов вернулись на учебу в школы. Во всех образовательных организациях соблюдаются дополнительные меры санитарной безопасности, введенные с 1 сентября.