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13.11.2020 09:21
Рубрика: Общество

Заболеваемость коронавирусом среди столичных старшеклассников не растет

Текст: Любовь Проценко

При общем росте заболеваемости коронавирусом в столице увеличения зараженных среди учащихся средней и старшей школы не наблюдается. Это обстоятельство прокомментировала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"В Москве продолжается рост числа случаев коронавирусной инфекции. За период с 4 октября еженедельная заболеваемость в каждой возрастной группе, как и общее число выявленных заболевших в неделю, увеличилась более чем в два раза. Так произошло во всех возрастных группах, кроме одной - среди учеников средней и старшей школы заболеваемость осталась на том же уровне, что и в начале октября", - заявила Ракова.

"Если бы среди этих учащихся был отмечен такой же рост, как и у людей других возрастов, то сейчас болели бы примерно на пять тысяч человек больше, а количество заболевших учеников составило бы почти семь тысяч. Отмечу, что в таком случае даже без учета заражения ими других контактных лиц общая заболеваемость COVID-19 в Москве увеличилась бы на 12%", - добавила она.

По мнению вице-мэра, это подтверждает эффективность принятых мер для значительной группы в 500 тысяч человек. Следующим шагом стало введение дистанционного обучения для учащихся колледжей и студентов вузов. Это решение поддержано федеральным органом власти - приказ министерства образования и науки был подписан на этой неделе.

Фото: iStock
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В связи с эпидемиологической ситуацией в Москве в начале октября все столичные школьники ушли на двухнедельные каникулы. С 19 октября полмиллиона учеников 6-11 классов продолжили обучение в дистанционном формате. Ученики 1-5 классов вернулись на учебу в школы. Во всех образовательных организациях соблюдаются дополнительные меры санитарной безопасности, введенные с 1 сентября.

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