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13.11.2020 06:11
Рубрика: Власть

Теперь с инновациями

Большому Уссурийскому опять пообещали развитие
Текст: Инесса Доценко (Хабаровск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 255(8309)
Для развития Большого Уссурийского острова необходим комплексный подход. К такому выводу пришли участники совещания, организованного властями Хабаровского края.

В режиме видеоконференцсвязи представители регионального правительства, минвостокразвития, деловых и общественных объединений обсудили проблемы и возможности территории, по которой проходит граница РФ и КНР. Минвостокразвития отчиталось, что созданы соответствующие планы совместного будущего "на две страны". В ноябре концепции обсудят на заседании российской-китайской рабочей группы. Кстати, заранее спросили мнение населения края и его столицы (российская часть острова входит в городскую черту Хабаровска).

Фото: Андрей Оглезнев
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- В сентябре врио губернатора Михаил Дегтярев предложил жителям региона рассказать о своем видении развития Большого Уссурийского, - отметила и.о. первого заместителя председателя правительства края Мария Авилова. - Было заявлено восемь инициатив. Больше всего голосов набрал проект "Инновационный Хабаровск" по созданию современного и высокотехнологичного города.

…Избавиться от многослойного эффекта дежавю очень и очень сложно. Активно обсуждать совместное российско-китайское развитие острова начали еще в 2008-м. Проекты год за годом кормили разработчиков - отдельных исполнителей, общественные институты, фонды, структуры и консалтинговые компании. Рабочие группы множились как грибы. Чего только не рисовали на красивых разно­цветных планах! Индустриальные парки, логистические зоны, экоцентры, дворцы боевых искусств, сафари-парки, планетарные сады и поселения с традиционным русским укладом сыпались как из рога изобилия.

В это время китайцы на своей части острова уже к 2011 году построили и мост, и автобан, и железнодорожный вокзал, и торговые центры. Правда, российская сторона в 2013-м ввела в эксплуатацию автомобильный двухполосный мост на Большой Уссурийский. Но тот же 2013-й сломал дальнейшие планы: во время катастрофического наводнения на Амуре остров затопило.

Обсуждать совместное российско-китайское будущее для острова начали еще в 2008 году

Последовавшие год спустя изменения в Водном кодексе запретили возводить на таких подтопляемых территориях что-либо серьезное без предварительной гидрозащиты. Деньги по госпрограмме строительства берего­укрепительных гидротехнических сооружений исключались сразу: эти объекты должны защищать людей, а на острове постоянного населения практически нет. Стали ждать инвестора, правда, пока без особого успеха. При этом регулярно возникают очередные проекты развития. Например, в прошлом году Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта предложило создать на острове Большой Уссурийский финансовый центр. "Образно говоря, криптовалюты, криптобиржи, биржа торговли лесом", - объяснил глава агентства Леонид Петухов.

Комментарий

Наталья Нырова, к.ю.н., китаевед:

- Проекты, касающиеся Большого Уссурийского, так и не получили развития, несмотря на то что на остров успели построить автомобильный мост через Амурскую протоку. Но какие из поступавших за все годы предложений смогли пережить проверку временем?

Сразу можно сказать, что мечта о трансграничном рынке стала неактуальной или отошла на задний план. Идея создать на острове масштабный автомобильный грузопассажирский пункт пропуска - это непонимание ситуации, наивность или узкокорыстные интересы. Посмотрите на карту: прилегающая территория Китая является экономическим и географическим аппендиксом. Кого снабжать и чем? Такой пункт пропуска выгоден только китайцам, чтобы делать "товарные инъекции" Центральному рынку города Хабаровска и не более. Овчинка выделки не стоит.

Зато вполне можно сформировать на острове промышленную зону. Что можно перерабатывать на таких ограниченных площадях? Во-первых, определенные виды сельхозсырья. Получаемая продукция должна иметь большую добавленную стоимость и быть отражением нашего регионального сельскохозяйственного и таежного богатства. То есть мы говорим о товаре брендового уровня. Во-вторых, возможно размещение на острове какого-либо высокотехнологичного, но компактного производства. В-третьих, можно выпускать изделия из древесины. Вернее, из древесных полуфабрикатов. Производство должно давать высокую добавленную стоимость и быть экологически чистым (то есть отправлять в речную воду опилки и химикаты мы запретим).

Фото: Андрей Оглезнев
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Логично, если продукция будет экспортно-ориентированной, рассчитанной в первую очередь на Китай. И, естественно, без китайцев эту задачу решить невозможно. Поэтому производство должно стать общим, кооперационным, с долевым участием наших соседей из Поднебесной - назвать эти "совместные танцы" можно как угодно.

А теперь еще об одном важном моменте. Вполне вероятно, что сооружать все эти производства придется на свайных платформах. Главный враг развития острова - это Амур, периодически затапливающий территорию. Предлагаю вместо дамб и насыпей применять технологию свайного строительства. Почему бы не появиться "городу на сваях" - этакой дальневосточной Венеции или Нефтяным Камням? Сейчас много разговоров о потеплении климата, таянии вечной мерзлоты и ледников на Севере, о затоплении территорий. Поэтому свайное строительство будет только развиваться.

Кстати, своеобразная амурская "Венеция" сразу привлечет туристов, в том числе и иностранных. Она будет хорошо "стыковаться" и с болотистым заказником на китайской стороне. Выгода еще и в том, что мы не станем бороться с природой. Даже в засушливый год в нашей "Венеции" всегда будут оводнены каналы и искусственные водоемы. Зимой "расцветут" катки, ледяные городки и прочее.

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