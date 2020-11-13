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13.11.2020 16:00
Рубрика: Экономика

Дальневосточная рыба станет дешевле для российских потребителей

Текст: Татьяна Карабут
Для Дальнего Востока предусмотрен целый комплекс мер господдержки, чтобы обеспечить рост производства собственной сельхозпродукции, заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко на совещании по реализации экологических проектов и развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в Камчатском крае.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Так, по ее словам, с 2022 года инвесторам, вкладывающим средства в строительство и модернизацию теплиц, из федерального бюджета будут компенсировать 20% предельной стоимости объекта. Там весной из-за пандемии обострилась проблема импортозависимости от китайских овощей, из-за чего цены на овощи серьезно выросли.

Как вырастить овощи в условиях вечной мерзлоты

Также снизить затраты на перевозку рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть страны должен новый способ ее транспортировки - по Северному морскому пути. Стоимость такой морской перевозки почти в два раза ниже перевозки в рефрижераторном контейнере железнодорожным транспортом. Сейчас Росрыболовство прорабатывает вопросы об организации постоянной судоходной морской линии по Северному морскому пути. В частности, предполагаются мероприятия по развитию портовой, логистической и судоремонтной инфраструктуры, а также по возможности снижения тарифов на перевозки по Северному морскому пути.

При этом обратно суда тоже не должны идти порожняком - они должны быть загружены в том числе сельхозпродукцией, отметила вице-премьер. По ее словам, этот вопрос должен быть проработан в следующем году.

В регионах Экономика АПК Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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