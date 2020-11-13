Дальневосточная рыба станет дешевле для российских потребителей

Для Дальнего Востока предусмотрен целый комплекс мер господдержки, чтобы обеспечить рост производства собственной сельхозпродукции, заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко на совещании по реализации экологических проектов и развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в Камчатском крае.

Так, по ее словам, с 2022 года инвесторам, вкладывающим средства в строительство и модернизацию теплиц, из федерального бюджета будут компенсировать 20% предельной стоимости объекта. Там весной из-за пандемии обострилась проблема импортозависимости от китайских овощей, из-за чего цены на овощи серьезно выросли.

Также снизить затраты на перевозку рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть страны должен новый способ ее транспортировки - по Северному морскому пути. Стоимость такой морской перевозки почти в два раза ниже перевозки в рефрижераторном контейнере железнодорожным транспортом. Сейчас Росрыболовство прорабатывает вопросы об организации постоянной судоходной морской линии по Северному морскому пути. В частности, предполагаются мероприятия по развитию портовой, логистической и судоремонтной инфраструктуры, а также по возможности снижения тарифов на перевозки по Северному морскому пути.

При этом обратно суда тоже не должны идти порожняком - они должны быть загружены в том числе сельхозпродукцией, отметила вице-премьер. По ее словам, этот вопрос должен быть проработан в следующем году.