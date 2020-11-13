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13.11.2020 13:30
Рубрика: Экономика

Две тысячи человек в Магаданской области получили дальневосточные гектары

Текст: Светлана Ментюкова
Две тысячи человек в Магаданской области получили участки по программе "Дальневосточный гектар", в региональную программу по ипотеке включили льготы по покупке вторичного жилья. О том, какие еще предложения по улучшению социально-экономической ситуации в области будут внесены в федеральные министерства в ближайшее время, рассказали в пресс-службе полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

"Несмотря на пандемию, продолжается работа по социально-экономическому развитию региона. С учетом потребностей региона была изменена программа "Дальневосточной ипотеки". Теперь молодые семьи в Магаданской области могут брать льготную ипотеку для покупки квартиры и на рынке вторичного жилья. Кроме того, две тысячи человек в Магаданской области получили участки по программе "Дальневосточный гектар", - сообщил Юрий Трутнев, открывая выездное совещание.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Юрий Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь

В повестке мероприятия, в котором в режиме видеоконференцсвязи приняли участие руководители профильных федеральных министерств и ведомств, в качестве основных рассматривалось три вопроса: социально-экономическая ситуация в Магаданской области, развитие особой экономической зоны (ОЭЗ), а также исполнение поручений председателя правительства РФ Михаила Мишустина по итогам поездки премьера на ДВ.

Было отмечено негативное влияние пандемии коронавирусной инфекции на экономику региона после вполне благополучного для нее 2019 года. "Несмотря на это, по ряду показателей сохранилась положительная динамика. Объем промышленного производства в январе-сентябре 2020 года увеличился на 6,8% (при среднем показателе в России в 2,9%). Объем строительных работ увеличился на 13,4%, что также выше, чем среднероссийский показатель", - уточнил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

В ходе совещания были рассмотрены меры, необходимые для поддержки наиболее важных для региона отраслей промышленности, в том числе добыча полезных ископаемых, рыбные ресурсы, энергетика. "Есть целый ряд предложений, которые были сформулированы руководством Магаданской области по эффективности использования выданных государством лицензий по геологоразведке, рыбных ресурсов, по тому же порту", - отметил вице-премьер, слова которого приводятся в сообщении. Он также напомнил про ряд "застарелых проблем" региона: состояние дорог, жилого фонда. "Глава региона (Сергей Носов - прим. "РГ") сообщил, что увеличен объем средств для реконструкции дорог. Выделено до 2 млрд в целом на региональные дороги. Такая же работа предстоит в части реконструкции жилого фонда", - подчеркнул Юрий Трутнев.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Выдача дальневосточного гектара

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